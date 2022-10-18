أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

18 أكتوبر , 2022
وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ (أ ف ب).
أعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، أنّها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعةً بذلك عن قرار مثير للجدل اتّخذته الحكومة المحافظة السابقة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ - في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية - إنّ «القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحلّ كجزء من أيّ مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني».
وأضافت أن «سفارة أستراليا كانت موجودة دائماً في تل أبيب وستظل هناك».وقالت وأكدت وونغ، خلال إفادة صحافية، أن «أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً». وأضافت «لن نؤيد نهجاً يقوّض هذا الاحتمال».
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