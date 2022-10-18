شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خطة مصر لاستضافة قمة المناخ cop 27 أمام "خارجية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم، لعرض خطة مصر من أجل استضافة قمة المناخ COP 27، بحضور السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة.

وتستكمل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني، ما تم إنجازه بدور الانعقاد الأول والثاني، وفقا لما أكده النائب كريم درويش رئيس اللجنة، مضيفا:" نعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال ما تم إنجازه فى إطار المحافظة على التوازن العلاقات والقوى الدولية لمصر".

وتابع فى تصريحات لـ"الخليج 365":" ستعمل لجنة العلاقات الخارجية على تعزيز الشراكة مع الدولة الصديقة والمشاركة فى كافة المحافل الدولية البرلمانية كبرلمان البحر الأبيض المتوسط وغيرها".

وأشار إلى أن من أولويات اللجنة أيضا فتح المجال أمام الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية وأيضا العمل على جذب الاستثمارات الأجنية وتشجيع الشركاء الدوليين على الاستثمار فى مصر، وخاصة فى منطقة قناة السويس التي تعتبر مدخل أفريقيا، وذلك من أجل خلق فرص عمل للشباب".