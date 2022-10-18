شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تواصل جلسات الاستماع عن قضية الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا لعقد ثالث جلسات الاستماع عن قضية الوعي، بحضور الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية، للمساهمة في رفع الوعي بالأمن القومي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.

وكان الدكتور عبد الهادى القصبى، أكد أنه فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية نحو البناء والتعمير والارتقاء بالمواطن تخوض معارك عديدة على رأسها معركة بناء الوعى، وتكتسب تلك الجلسة التي نجتمع فيها الآن أهميتها من أهمية الوعي فى حياة المجتمعات والشعوب والأفراد وأهمية الوعي فى صناعة مستقبل الأمم والأوطان ويعبر الوعي فى مفهومه البسيط عن الإدراك .

وأضاف القصبي: إدراك المواطن للواقع الذى نعيش فيه وإدراكه للحقائق التى تشكل هذا الواقع بما يعزز قدرته على فهم هذا الواقع من جهة، ويعزز قدرته على المساهمة فى الارتقاء بهذا الواقع وتحسينه من جهة أخرى.

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: هنا يلعب الوعى دوره الحقيقى كرافعة للتنمية المستدامة التى ترتقي بالإنسان وترتقى بجودة حياته كما أن هناك فى مجتمعنا بل فى كافة المجتمعات وعيا رشيدا يساند ويدعم صناعة مستقبل أفضل الأوطان والأمم، فإن هناك فى المقابل وعيا زائفا مزيفا ضالا مضلا يصنع السلبية والتواكل والانهزامية والإحباط ويمثل حائط صد أمام التقدم للأمام، وهنا يعتبر هذا الوعى المزيف والمشوش والمغشوش هو الخطر الداهم على الوطن وعلى التنمية وعلى جودة حياة الإنسان.