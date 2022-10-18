أولف كريسترسون رئيسا للوزراء في السويد

ستوكهولم: حصل السياسي أولف كريستيرسون على دعم البرلماني اللازم لتولي رئاسة وزراء السويد، بأغلبية هشة.

وانتخب البرلمان السويدي اليوم الإثنين كريستيرسون (58 عاما) رئيسا للحكومة بعد أن حصل على أصوات 176 نائبا من أصل 349، مقابل 173 نائبا.

وجاء انتصار كريستيرسون بفضل دعم أصوات الديمقراطيين الشعبويين، ومن دون هذا الدعم يخسر السياسي البارز أغلبيته في البرلمان.

وغدا الثلاثاء يفترض أن يصدر كريسترسون بيانا حكوميا ويقدم مجلس وزرائه، ويصدق الملك كارل جوستاف رسميا على تغيير الحكومة في وقت لاحق.

ويخلف كريسترسون رئيسة الوزراء الحالية ماجدالينا أندرسون التي تقود حكومة أقلية منذ نحو عام مثل سلفها ستيفان لوفين.

وسيشكل حزب “المعتدلون” بزعامة كريسترسون حكومة أقلية مع الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين، والتي ستعمل عن كثب لكن بشكل غير رسمي مع حزب ديمقراطيي السويد في برلمان.