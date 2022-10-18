انت الان تتابع خبر اليوم.. شباب العراق بمواجهة استراليا في تصفيات آسيا بهدف التأهل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-435409-638016702239846929.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-10-18 | 08:08
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الخليج 365 – رياضة
يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.
يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.