اليوم.. شباب العراق بمواجهة استراليا في تصفيات آسيا بهدف التأهل

الخليج 365 – رياضة

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.

