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اليوم.. شباب العراق بمواجهة استراليا في تصفيات آسيا بهدف التأهل

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2022-10-18 | 08:08

اليوم.. شباب العراق بمواجهة استراليا في تصفيات آسيا بهدف التأهل

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الخليج 365 – رياضة

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء ، نظيره الأسترالي في ملعب علي السالم الصباح في الكويت لتحديد بطل ووصيف المجموعة الثامنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا المقررة إقامتها في أوزبكستان للفترة من 1-18 آذار المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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