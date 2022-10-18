انت الان تتابع خبر توضيح أمني بشأن تعرض "القصور الرئاسية" لاطلاق نار في البصرة – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول خبر تعرض القصور الرئاسية في البصرة الى اطلاق نار عار عن الصحة ولا اساس له".

وأضافت، أن "مصدر اطلاق النار كان متبادلاً بين قسم مكافحة المخدرات وعصابة لترويج المخدرات بعد نصب كمين للعصابة، مما ادى اصابة احد منتسبي الاجهزة الامنية".



وبحسب البيان، دعت قيادة شرطة البصرة، المواطنين الى "توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة".