انت الان تتابع خبر كييف الأوكرانية تعلن حالة "تأهب جوي" وتوجه رسالة لمواطنيها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان المدينة: "احذروا، لقد تم إعلان إنذار جوي في كييف. نطلب من الجميع أن يتقدموا على وجه السرعة إلى الملجأ".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بفرض حالة من التأهب في العاصمة ومناطق أخرى، في منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك، وكذلك منطقة زابوروجيه في القسم من الأراضي التي ما زال يسيطر عليها الجيش الأوكراني.



وقالت مصادر محلية إنه في كييف، تم تشغيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية للمرة الثانية، بعد 20 دقيقة من إلغاء الموجة الأولى.