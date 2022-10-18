شكرا لقرائتكم خبر عن الاهتمام بالآثار الفرعونية أمام "لجنة الإعلام" بمجلس النواب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب طه الناظر، بشأن الاهتمام بالآثار الفرعونية المصرية القديمة بمنطقة الحيبة بمحافظة بنى سويف.

وكانت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة أعلنت عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات، كما أكدت أن اللجنة ستعمل على إيجاد علاقة وثيقة بين وزارات الثقافة والتعليم والإعلام والشباب.

وتابعت: "من أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة إعادة توجيه موازنة وزارة الثقافة بصورة عادلة وسليمة بين قطاعاتها المختلفة ومنها المركز القومى للترجمة، وبحث دمج قطاعات وزارة الثقافة التى تؤدى أدواراً متشابهة لتصبح أكثر فاعلية وتأثير فى الواقع الثقافي، وبحث دور وزارة الثقافة وتعظيم الاستفادة من دعم المنظمات الدولية وبخاصة منظمة اليونسكو للعملية الثقافية فى مصر.