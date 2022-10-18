تنسيق الكليات التكنولوجية.. 4 جامعات تقبل الطلاب بدون شروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب المعاهد والدبلومات الفنية الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية الخاصة باختبارات القدرات لتسجيل رغباتهم بكليات أخرى وذلك عبر الموقع المتاح على بوابة مصر الرقمية.

وقال الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن الطلاب المصنفين كغير لائقين خلال المقابلات الشخصية للجامعات التكنولوجية، لديهم فرصة أخرى في دخول 4 جامعات تكنولوجية أخرى.

وأضاف "الحيوي"، في تصريحات لمصراوي، أن كليات التكنولوجيا والتعليم الموجودة بجامعة بني سويف وجامعة حلوان، وأيضًا جامعة السويس وسوهاج، لا تفرض على الطالب مقابلة شخصية أو أي شروط أخرى للقبول بها، كما أن هناك عدد كبير من الأماكن الشاغرة بتلك الكليات وسيظل التقديم مفتوح بهم حتى ينتهي الطلاب من التحويلات.

وتابع الأمين العام، أن الكليات التكنولوجية الأربعة المذكورة لا فرق بينهما وبين الكليات التكنولوجية الأخرى، ولكن قد يكون هناك اختلاف بسيط في المصروفات، وهي مسألة يتم تحديدها من الجهة المسؤولة عنها.