"تيار الحكمة" يدعو للإسراع في تشكيل الحكومة العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد-(أش أ):

دعا زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية واستبدال مصطلح "الأقليات" بمصطلح "المكونات"، مشددا على أن المكونات مصدر قوة وإثراء للمجتمع العراقي.

كما دعا الحكيم - في كلمة له خلال المؤتمر الأول للأقليات العراقية برعاية التحالف العراقي للكرد، بثتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - إلى إدارة التنوع واحترام الخصوصيات في إطار الهوية الوطنية العراقية الجامعة، مشددا على تمكين المكونات لتأخذ دورها الطبيعي في المجتمع العراقي.

وقال عمار الحكيم: "على رئيس الوزراء العراقي المكلف إشراك المكونات العراقية في التشكيل الوزاري لتكون حكومة جامعة، وتمكين المرأة، وأن نشهد حكومة ممثلة للجميع".

وحمَّل الحكيم القوى المشاركة في الحكومة مسؤولية دعمها وتبنيها والدفاع عنها، وإنهاء حالة المشاركة في الحكومة ومعارضتها في آن واحد، فعلى المشاركين دعم الحكومة ومعالجة الإشكاليات وفق المؤسسات الدستورية لا عبر شاشات الفضائيات، مبينا حاجة العراق للتهدئة وتقريب وجهات النظر وإتباع السبل القانونية عبر مؤسسات الدولية لمعالجة أي إشكالية أو معلومة ترد من هنا أو هناك.