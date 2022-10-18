كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات جوية مشتركة في أواخر أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - سول-( د ب أ):

تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق في أكتوبر وسط تصعيد التوترات بسبب "سلسلة من الاستفزازات العسكرية" لكوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتأتي التدريبات في ظل مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في الفترة ما بين أواخر هذا الشهر ومطلع الشهر القادم بعد اجتماع رئيسي للحزب الشيوعي الصيني وقبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.

وقال سلاح الجو الكوري الجنوبي اليوم إن سول وواشنطن ستجريان تدريبات جوية مشتركة شاملة، في منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية في الفترة من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر بمشاركة حوالي 140 طائرة كورية جنوبية من طرزات (إف -35 إيه) و (إف 15- كيه) و (كيه إف- 16)، وأيضا حوالي 100 طائرة أمريكية من طرزات (إف -35 بي) و (إف- 16).

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات الجوية المشتركة على هذا النطاق الواسع منذ ديسمبر عام 2017.

وكانت حوالي 260 طائرة عسكرية من البلدين بما في ذلك قاذفة القنابل الاستراتيجية من طراز (بي- 1 بي)، قد شاركت في التدريبات الجوية المشتركة في ديسمبر عام 2017 بعد قيام كوريا الشمالية بسلسلة من "الاستفزازات" العسكرية الكبيرة.

وقال مصدر عسكري إن هذه التدريبات المرتقبة لها أهمية في إعادة التدريبات الجوية المشتركة التي تقلصت بشكل كبير إلى وضعها الطبيعي.

وستكون التدريبات المرتقبة بمثابة فرصة لتعزيز التعاون مع الدول الحليفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بمشاركة القوات الجوية الأسترالية، حيث سترسل أستراليا طائرة التزود بالوقود جوا إليها ، بحسب يونهاب.