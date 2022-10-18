مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء تحطم مقاتلة روسية في منطقة سكنية



محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو-( د ب أ):

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم بسبب تحطم طائرة عسكرية فوق مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار على ساحل بحر آزوف.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن سيرجي شتريكوف الوزير الإقليمي لشؤون الحماية المدنية والطوارئ قوله إن 25 شخصا أصيبوا إثر التحطم، من بينهم ستة مفقودين.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34"هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور وقوع انفجار بالقرب من مبنى سكني يتألف من عدة طوابق في المدينة ونشوب حريق كبير.

يذكر أن مدينة ييسك الروسية تقع بالقرب من أوكرانيا، لذلك يمكن شن ضربات جوية في المنطقة، إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الحادث وقع أثناء طلعة تدريبية.