شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليلة "مؤثرة" في أوكرانيا.. تبادل أسيرات وسقوط طائرة روسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبادل أسرى وسقوط طائرة عسكرية روسية.. خبران صنعا مساء ملتبسا في أوكرانيا في ظل القتال الدائر منذ 7 أشهر.

التطور الأول كان مرتبطًا بتحرير 108 نساء، غالبيتهن جنديات بالجيش الأوكراني، في ثاني عملية لتبادل الأسرى مع روسيا، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية.

أندريه إيرماك على تطبيق "تلجرام" للمراسلات: "حدث اليوم تبادل جديد واسع النطاق لأسرى حرب"، مضيفا أنها عملية تبادل مؤثرة ومميزة فعلا.. لقد نجحنا في تحرير 108 نساء.

وهذا ثاني تبادل أسرى بين البلدين، بعد التبادل الأول الذي تم بوساطة سعودية في شهر سبتمبر الماضي، وشمل إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول، كانوا محتجزين لدى قوات موالية لموسكو شرقي أوكرانيا، بخلاف الأسرى الأوكرانيين.

عملية التبادل الأولى ضمت قائمة طويلة، على رأسها 205 مواطنين أوكرانيين، وحركت شكرًا واسعًا للسلطات السعودية على الوساطة الناجحة.

وبجانب هذا التطور "المؤثر"، وفق وصف كييف، شهد ميدان القتال تطورا ثانيا يتعلق بتحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة بالسكان بمدينة ييسك على ساحل بحر آزوف، وفق ما نقلته وكالات روسية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وذكرت الوزارة في بيانها سقطت طائرة سوخوي 34 بمنطقة سكنية، إذ اشتعلت النيران في الطائرة.

وأظهرت صور متداولة على المنصات الاجتماعية، حريقا هائلا في مبنى سكني، عقب سقوط الطائرة.

ولم تعلن السلطات الروسية حتى الساعة، وقوع ضحايا في الحادث.

في تطور منفصل، طالب وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي، اليوم، بفرض عقوبات على إيران، بعد ساعات من شن مجموعة مسيرات هجوما دمويا على كييف.

كوليبا على تويتر أنه طلب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة من الأوروبيين، ودعا التكتل لفرض عقوبات على إيران لتزويدها روسيا بطائرات دون طيار تستخدمها الأخيرة في القتال.