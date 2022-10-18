شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 أشخاص بعد سقوط مقاتلة روسية على مبنى قرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقطت طائرة مقاتلة روسية على مبنى سكني في مدينة ييسك الجنوبية بعد فترة وجيزة من إقلاعها الاثنين، مما حول جزءً من المبنى إلى كرة من النار وأسفر عن مقتل ستة أشخاص.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين محليين قولهم إن ستة آخرين في عداد المفقودين، بينما أصيب 19 آخرين في الحادث.

ويفصل ييسك عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا شريط ضيق من بحر آزوف.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها قناة زفيزدا التلفزيونية العسكرية انفجارات على متن القاذفة المقاتلة من طراز سوخوي سو-34 الأسرع من الصوت والمتوسطة المدى وهي تسقط في اتجاه المبنى. وقالت وكالات أنباء روسية إن قائدي الطائرة قفزا منها.

ونفى حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف تقارير محلية ذكرت أن الطائرة كانت محملة بالذخيرة. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله للصحفيين "لو كان الأمر كذلك، لكان نصف المبنى فقط موجودًا هنا".

كما قالت السلطات إنه تم إجلاء نحو 250 شخصًا بينهم 40 طفلًا من المكان إثر الحادث.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة أن الحادث وقع خلال طلعة تدريبية من قاعدة جوية عسكرية. ونقلت عن وزارة الدفاع قولها إن الطيارين أبلغا عن اشتعال محرك عند الإقلاع، وإن وقود الطائرة اشتعل عند اصطدامها بالمبنى.

وفتحت لجنة التحقيقات الروسية، المعنية بالجرائم الخطيرة، فتحت تحقيقًا جنائيًا في الحادث.

من جهته ذكر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتقديم كل المساعدات اللازمة للضحايا، ووجه وزيري الصحة والطوارئ للسفر إلى المنطقة.