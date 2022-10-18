شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تستنكر تصريحات بوريل.. وتستدعي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استنكرت دولة الإمارات، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، عن رفضها لتصريحات بوريل، خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج ببلجيكا، مشيرة إلى أن أية تصريحات من هذا النوع غير مناسبة وتتسم بالعنصرية، وتساهم في تفاقم التعصب والتمييز على المستوى العالمي.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، ممثلة في محمد سيف الشحي مدير إدارة الشؤون الأوروبية، وريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية، إيميل بولسن، القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، حيث طُلب من مكتب الممثل الأعلى تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات بوريل المؤذية والعنصرية.

ووفق البيان، تعتبر تعليقات بوريل مخيبة للآمال، وتأتي في وقت تدرك فيه جميع الأطراف أهمية احترام الأديان والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، فضلًا عن قيم مثل التعددية والتعايش والتسامح.

وكان بوريل قد قال في تصريحاته "العنصرية" إن "أوروبا حديقة، لقد بنينا حديقة.. بقية العالم تعلمون جيدا أنه ليس حديقة تماما، بقية العالم، أغلب بقية العالم غابة، ويمكن للغابة أن تغزو الحديقة، ويجب على البستانيين الاعتناء بها".

وأضاف: "تتمتع الغابة بقدرة على نمو قوية، ولن تكون الجدران العالية كافية لحماية الحديقة، البستانيون يتعين عليهم الذهاب إلى الغابة".