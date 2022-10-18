شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة البرلمان: استثمارات قطاع الدواجن أكثر من 100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه تقدم ببيان عاجل كرئيس للجنة الزراعة لرئيس مجلس النواب، وتناول الأزمة الطاحنة التي تواجه قطاع الدواجن بسبب عدم توافر مستلزمات الأعلاف.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن استثمارات قطاع الدواجن في هذا التوقيت أكثر من 100 مليار جنيه، ويعمل به عدد كبير من المواطنين، وحقق كتفاء ذاتيا من الدواجن والبيض للمصريين، وبالتالي كان لابد من الدفاع عن هذا القطاع من الأزمة التي تعصف به.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب: تواصلنا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومن نتائج هذا التواصل اجتماع الذى عقد الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، ونتج عنه العديد من التوصيات التي خرجت أمس.