مصادر تكشف تفاصيل جديدة في العثور على 26 حمارا مذبوحا بصحراء العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة في واقعة العثور على هياكل عظمية لعدد من الحمير مُلقاة بصحراء قرية البليدة مركز العياط،

جنوب الجيزة.

قالت المصادر في تصريحات لمصراوي إن الحمير المذبوحة لم يتم أخذ لحمها للبيع والتداول بالأسواق، لافتة إلى أنه سيتم دفنها صباح باكر بمعرفة الاجهزة المختصة بالطب البيطري.

فريق عمل ضم مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة العياط بالتنسيق مع فرقة مباحث العياط والبدرشين انطلق لتمشيط الصحراء المشار إليها لتحدث الفاجعة الكبرى.

مصادر مسؤولة -رفضت نشر اسمها- أكدت العثور على أكثر من 20 حمارًا - مذبوحًا وهياكل عظمية- منذ أكثر من شهر، وتم سلخها لبيع جلودها دون أخذ لحمها للبيع.

المصادر شددت على صدور توجيهات رسمية بشن حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية اللحوم فيما تكثف أجهزة الأمني جهودها بقيادة اللواء عبد العزيز سليم لكشف هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.