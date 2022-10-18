"مبروك كسبت جائزة".. خطأ ساذج أوقع عصابة النصب على الهوا بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم القبض على تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالهرم.

تعددت البلاغات أمام اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة بسقوط البعض ضحية لحيلة تشكيل عصابي انتهج عناصره أسلوب النصب للاستيلاء على أموالهم.

تحريات العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، بينت أن 3 متهمين كونوا تشكيلا إجراميًا للنصب على المواطنين عن طريق إيهام ضحاياهم "مبروك كسبت جائزة" مع مطالبتهم بتحويل مبلغ مالي توصيل الهدية بخلاف الحقيقة.

صدفة كتبت نهاية التشكيل الإجرامي لدى شروعهم في النصب على صاحب محول هواتف بالهرم، إلا أنه فطن لفعتلهم وأبلغ الشرطة على الفور.

تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، ومعاونيه الرائد محمد سعودي والرائد محمد طارق من ضبط المتهمين، وأقروا بصحة التحريات.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.