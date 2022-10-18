26 حمارا في صحراء العياط.. "الخليج 365" يتتبع منشور أشعل موجة غضب عبر "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي فجرها منشور تضمن العثور على هياكل عظمية لعدد من الحمير مُلقاة بصحراء قرية البليدة مركز العياط جنوب الجيزة.

انقسم مستخدمو منصات السوشيال ميديا إلى أقسام عدة ما بين مؤكد لصحة الخبر ومعارض زاعما أنها تخص مقبرة حيوانات نافقة بالفيوم منذ عامين.

فريق عمل ضم مديرية الطب البيطري ومجلس مدينة العياط بالتنسيق مع فرقة مباحث العياط والبدرشين انطلق لتمشيط الصحراء المشار إليها لتحدث الفاجعة الكبرى.

مصادر مسؤولة -رفضت نشر اسمها- أكدت العثور على أكثر من 20 حمارًا - مذبوحًا وهياكل عظمية- منذ أكثر من شهر، وتم سلخها لبيع جلودها.

المصادر شددت في تصريحات لمصراوي على صدور توجيهات رسمية بشن حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية اللحوم فيما تكثف أجهزة الأمني جهودها بقيادة اللواء عبد العزيز سليم لكشف هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم.