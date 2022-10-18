خطاب عاجل للمديريات التعليمية بشأن تكرار الاعتداء على المعلمين (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

عممت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، خطابا عاجلا لجميع الإدارات التعليمية، للحفاظ على هيبة وكرامة المعلم خلال العام الدراسي 2022-2023، بعد تكرار الأحداث المؤسفة من جانب بعض أولياء الأمور ضد بعض المعلمين.

وجاء نص الخطاب: "حرصا على هيبة المعلم والرسالة السامية التي يقدمها لابنائنا الطلاب ونظرا لتكرار الأحداث المؤسفة ضد المعلم من قبل بعض أولياء الأمور، لذا وفي حالة تعدي أي ولي أمر على معلم يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي على الطالب ورفع الأمر إلى مجلس أمناء المدرسة للنظر في نقل الطالب من المدرسة".​