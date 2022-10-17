الاتحاد الأوروبي يبحث عن دليل دامغ على تورط إيران في غزو روسيا لأوكرانيا

17 أكتوبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الإثنين إن الاتحاد يسعى للحصول على أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا.
وأضاف للصحافيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ «سنبحث عن أدلة دامغة على ضلوع (إيران في حرب أوكرانيا)»، مضيفاً أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيشارك في الاجتماع.
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