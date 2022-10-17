شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باجتماع "خطة النواب" بزيادة عمر سيارة المصريين بالخارج المعرفية إلى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج لاستيراد سيارات معفاة من الجمارك، بأن يتم زيادة المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة الخاصة بعمر السيارة من 3 إلى 5 سنوات.

ووافقت اللجنة على المادة كما وردت من الحكومة، على أن يطرح النائب المقترح فى الجلسة العامة للمناقشة.

وتساءل إمام، "هل من حق المصرى المقيم فى السعودية أن يشترى سيارة من أوروبا ويشحنها إلى مصر ويحصل على الإعفاء"، وأشار إلى أن هذا غير منصوص عليه.

وأكد شحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك أن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 6 موجه إلى السيارة وليس للأشخاص وطالما إجراءات شراء السيارة مطابق للشروط، متابعا: "لن نشترط على الشخص أن يشترى السيارة من بلد الإقامة".

و حول أسباب تحديد مدة سريان القانون بأربعة أشهر فقط، قال رئيس مصلحة الجمارك "فترة 4 شهور لأن لو فترة طويلة أولا الناس هتكسل وتنتظر لآخر المدة، وثانيا أصحاب الأعمال فى هذه الصناعة هيتكلموا ويكون عندهم تخوف من التأثير السلبي عليهم".

ونصت المادة 3 على أن يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكامه، على ثلاث سنوات من سنة الصنع، كما نصت المادة 6 على أن لا تخل أحكام هـذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.