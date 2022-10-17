شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق فاعليات الأسبوع الثاني من مشروع تعزيز قيم المواطنة بشبين الكوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فاعليات الأسبوع الثاني من مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدي الأجيال الشابة، ضمن مبادرة حياة كريمة بمجمع الإعلام التابع لهيئة الاستعلامات بشبين الكوم، والذي تقوم علي تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاستعلامات.

تستهدف الدورات التدريبية التي ستنعقد علي مدار يومي ١٨ و١٩ أكتوبر بمجمع إعلام شبين التابع للاستعلامات توعية 50 شاب وفتاة من سن 18 عاما وكذلك 10 من الموظفين العموم، بقيم المواطنة ونبذ العنف والكراهية ومخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف كذلك بمفهوم التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يقدم الدورات التدريبية كلا من إسلام أبو العنين مدير البرامج بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان و أحمد رضا طلبة مدير الوحدة القانونية بالمنظمة و إسلام عبد ربه مسؤول الشكاوي بالمنظمة ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.

وتختتم الفعليات بمحاضرة ختامية يوم 20 أكتوبر بمشاركة الجهات الشريكة وحضور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون المجتمع المدني.