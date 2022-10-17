شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تطالب حصر الأراضي البور بشبراخيت لاستغلالها في إقامة مصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود ،خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بحصر الأراضي البور داخل مركزي ايتاي البارود وشبراخيت لاستغلالها في إقامة مصنعين لتوفير المزيد من فرص العمل والمساهمة فى دعم القطاع الصناعى.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن إنشاء مناطق صناعية في مركزى إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة ، حيث لا توجد بهما مناطق أو مشاريع صناعية .

وأجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، لحين حضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وحضور ممثل محافظة المنيا و حضور وزير الصناعة أو ما ينوب عنه.

وجاء طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوى الجديدة غرب بمحافظة المنيا.