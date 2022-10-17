انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تعلق على سرقة أموال الضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك. استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين".وأضافت: "ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة".