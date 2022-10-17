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الأمم المتحدة تعلق على سرقة أموال الضرائب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك. استردوا هذه الأموال وأعيدوها لأصحابها الشرعيين".

وأضافت: "ادعموا الحكومة العراقية في تحقيقاتها. ووفروا الحماية لمن يكشفون الحقائق. اضمنوا المساءلة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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