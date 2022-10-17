انت الان تتابع خبر وزير الصحة: خطتنا الاستثمارية لم تتاثر بالموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العقابي خلال افتتاحه قسم النسائية والتوليد والعقم في مستشفى اليرموك التعليمي، "كان هناك صعوبات في العديد من الامور ابرزها الرواتب والتخصيصات للمستلزمات الطبية وغيرها، لكننا استطعنا تجاوزها". وأضاف أن "خطتنا الاستثمارية لم تتاثر بالموازنة واستطعنا تمرير واكمال العديد من المشاريع"، مشيراً الى أن "الخدمات في المستشفيات هي مجانية من ضمنها ردهات التوليد والخدج التي تم افتتاحها اليوم".

الى ذلك، قالت دائرة صحة الكرخ، إنها "افتتحت اكبر قسم النسائية والتوليد والعقم في مستشفى اليرموك التعليمي".