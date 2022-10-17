انت الان تتابع خبر ليوث الرافدين يُنهون تحضيراتهم لمواجهة أستراليا غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " مُنتخبنا للشَبابِ خاضَ الوحدةَ التدريبيّة الأخيرة له، عصر اليوم الاثنين، استعداداً لمُواجهةِ نظيره الأسترالي، غداً الثلاثاء، في اختتامِ مُبارياتِ المُنتخبين ضمن تَصفياتِ كأس آسيا للشَباب، وذلك في تمام الساعةِ الرابعة والنصف عصراً بتوقيتِ بغداد في ملعبِ علي صباح السالم في نادي النصر".وأضاف ان " الوحدةُ التدريبيّة شهدت مراناً بدنياً خفيفاً، لحِقتها تدريباتٌ تكتيكيّةٌ وظّفَ من خلالها المدربُ "عماد محمد" اللاعبين وفقَ الأسلوبِ التكتيكيّ الذي سيعتمده في مواجهةِ الغد المصيريّة المُرتقبة".

وأشار الاتحاد الى ان "عماد محمد وجهازه التدريبيّ فضّلَ أن تكون التدريباتُ للتشكيلة التي خاضت مباراةَ الكويت خفيفةً، بينما منحَ اللاعبين الذين لم يشاركوا في مُباراةِ الأمس تدريباتٍ مكثفةً.. وبعد المباراةِ، ألقَى "محمد" مُحاضرةً فنيةً للاعبين لمُشاهدةِ وتشخيصِ نقاطِ القوة والضعف التي حددها الجهازُ الفنيّ للمُنتخب العراقي، حيثُ أكدَ محمد على الاستفادةِ من الروح المَعنويّةِ التي تحققت بعد الفوزِ على الكويت والهند، والاستمرار بالتصاعدِ الفني، والتركيز الكبير في مُباراةِ الغد التي تعدُّ مهمةً للغاية لجيلٍ كاملٍ من اللاعبين من خلال التقيُّدِ بالواجباتِ المَنُوطة باللاعبين".



يذكرُ أن المَجموعةَ الثامنة يتصدرها المنتخبُ الأسترالي برصيد 6 نقاطٍ، سجّلَ من خلالها 8 أهدافِ ودخلَ مرماه هدفان، بينما يملكُ منتخبنا أيضاً رصيد أستراليا نفسه والمُتحقق من فوزين على الهند والكويت، وبحوزته 6 أهدافٍ ودخلَ مرمانا هدفان، أي أن صافي الأهداف يكون (6) لأستراليا وللعراق (4) أهدافٍ، حيث يكفي المنتخب العراق الفوز أو التعادل ليرافق أستراليا معاً إلى نهائياتِ كأس آسيا التي ستقامُ في أوزبكستان عام 2023.