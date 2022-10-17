الأمم المتحدة تحذر: الوضع في إثيوبيا يخرج عن السيطرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في إثيوبيا "يخرج عن السيطرة".

ووفقاً لما نقله موقع "العين الإخباري"، فقد أعرب جوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين في ظل وضع إنساني مترد أصلا.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان، بـ "الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مجدداً "دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي" و"استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي".

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا الأحد الأطراف المتحاربين في النزاع الإثيوبي إلى "الانخراط مجدداً" بمفاوضات السلام فيما تتصاعد حدة العنف في إقليم تيجراي المحاصر.

وقال موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن ارتفاع منسوب العنف "مصدر قلق كبير".

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيان: "يحث الرئيس الأطراف على تجديد التزامهم الحوار بموجب موافقتهم على الدعوة لمحادثات مباشرة في جنوب أفريقيا من جانب فريق رفيع المستوى بقيادة ممثل الاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي وبدعم من الأسرة الدولية".

وتجددت المعارك بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي في أغسطس الماضي، وذلك بعد فترة من الهدوء استمرت 5 أشهر، مزعزعة الآمال بتسوية النزاع الذي حصد عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين وتخللته فظائع.

وتسببت المعارك الجديدة في وقف المساعدات الضرورية لإقليم تيجراي حيث تفيد الأمم المتحدة أن ملايين الأشخاص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فيما مئات الآلاف على شفير المجاعة.

وتعود بداية الأزمة إلى نوفمبر 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الحائز جائزة نوبل للسلام، الجيش الإثيوبي لإطاحة جبهة تحرير شعب تيجراي الحاكمة في إقليم تيجراي متهماً إياها بشن هجمات على ثكنات عسكرية.

وهيمنت الجبهة على الائتلاف الحاكم في إثيوبيا مدى عقود قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018.