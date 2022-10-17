شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": قانون التشجير واحتياجات السوق المحلى من الأرز..أبرز الملفات بدور الانعقاد الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، اجتماعًا اليوم، لوضع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، وتمثل أبرز الموضوعات فى الآتى

دراسة إصدار قانون خاص للتشجير دعمًا لمبادرة مشروع الـ 100 مليون شجرة.

وضع سياسة تسويقية لمحصول الأرز تراعى محدودية الموارد المائية واحتياجات السوق المحلى خاصة فى ظل ارتفاع أسعاره واختفاءه من الأسواق.

تفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث لدراسة المشكلات التى تواجه قطاع الزراعة والعمل على حلها.

دراسة تطوير ودعم الصناعات الزراعية لخلق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية.

دراسة وضع سياسة عامة لمكافحة الآفات فى الجمهورية وخاصة حشرات سوسة النخيل ودودة الحشد والنمل الأبيض والجراد.

دراسة التعاون مع هيئة الاستشعار عن بًعد فى مصر لتحديد إنتاجية المساحات المنزرعة من كل محصول.

متابعة دورية لتنفيذ توصيات اللجنة.

دراسة مشكلات بحيرة ناصر لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

دراسة مشاكل منظومة الكارت الذكى على مستوى الجمهورية لضمان وصول الأسمدة للزراع.

دراسة وضع منظومة لتحليل متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية بجميع أسواق الجمهورية للتغلب على إنتشار المبيدات الغير معتمدة والضارة بالصحة العامة.

دراسة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الحاصلات الزراعية.

متابعة تفعيل قرارات وقف الصيد لمدة شهرين فى بحيرة ناصر.

متابعة إجراءات التوسع فى التصنيع الزراعى للاستفادة من إنتاجية المحاصيل الزراعية وإضافة قيمة مضافة للإنتاج الزراعى.

دراسة التوسع فى استخدام المبيدات الحيوية.