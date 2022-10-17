شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: الحوار الوطنى تمهيد للجمهورية الجديدة وسنتقدم بدراسة عن قانون الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس حزب الوفد إن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
وتابع رئيس حزب الوفد، نحن في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة والحوار الوطنى جاء تمهيدا لهذه الجمهورية مشيرا الي ان الوفد شكل لجنة دائمة للحوار الوطنى منذ السوم الأول الذي أعلن فيه الرئيس السيسي الدعوة للحوار.
و كان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الحادي عشر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة القادمة للحوار.
وبدأ الاجتماع، بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.
واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.
كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.
وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.