شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد: الحوار الوطنى تمهيد للجمهورية الجديدة وسنتقدم بدراسة عن قانون الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن بيت الأمة لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الوفد إن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وتابع رئيس حزب الوفد، نحن في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة والحوار الوطنى جاء تمهيدا لهذه الجمهورية مشيرا الي ان الوفد شكل لجنة دائمة للحوار الوطنى منذ السوم الأول الذي أعلن فيه الرئيس السيسي الدعوة للحوار.