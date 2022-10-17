شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني بوابة هامة لتوحد الجميع وراء بناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطنى بوابة هامة، نستنهض من خلالها جميع الهمم من أجل العمل لمستقبل أفضل وقريب لوطننا، وذلك بمشاركة كل أطراف المجتمع والعملية السياسية لهدف واحد وهو كيف نبنى مصر الديمقراطية الحديثة وإعمال الدستور في إطار الجمهورية الجديدة .

وأشار إلى أن عقل مصر في كل المجالات مدعو للحوار ، ومختلف الأحزاب السياسية للتجمع على مائدة واحدة بشأن ترتيت أولويات العمل الوطني واستكمال ما هو قائم أو تصويبه، مشددا أن مسار الحوار الوطنى يسير نحو خطى تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن.

وأضاف "عبد العال" أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أهدافه نحو صيغة أولويات العمل الوطنى ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.