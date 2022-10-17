شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب التجمع: الحوار الوطني بوابة هامة لتوحد الجميع وراء بناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحوار الوطنى بوابة هامة، نستنهض من خلالها جميع الهمم من أجل العمل لمستقبل أفضل وقريب لوطننا، وذلك بمشاركة كل أطراف المجتمع والعملية السياسية لهدف واحد وهو كيف نبنى مصر الديمقراطية الحديثة وإعمال الدستور في إطار الجمهورية الجديدة .
وأشار إلى أن عقل مصر في كل المجالات مدعو للحوار ، ومختلف الأحزاب السياسية للتجمع على مائدة واحدة بشأن ترتيت أولويات العمل الوطني واستكمال ما هو قائم أو تصويبه، مشددا أن مسار الحوار الوطنى يسير نحو خطى تثرى من مخرجاته التى تلبى احتياجات الوطن.
وأضاف "عبد العال" أن تلك الجهود تساهم في تحقيق أهدافه نحو صيغة أولويات العمل الوطنى ورؤى دعم مسيرة الإصلاح، موضحا أن الحوار الوطنى يمثل أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة لتأسيسها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبناء مستقبل واعد للشعب المصرى.
و كان مجلس أمناء الحوار الوطنى عقد اليوم الاثنين، الاجتماع الحادي عشر بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك تطبيقا لقراره في اجتماعه قبل الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم، استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني، ولاستعراض الأسماء المُرشحة للمشاركة بجلسات الحوار الوطني ومناقشة جداول أعمال الفترة القادمة للحوار.
وبدأ الاجتماع، بتوجيه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.
واستعرض مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الاجتماع، الأسماء المرشحة للمشاركة بجلسات الحوار من الجهات المتعددة؛ أعضاء مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين بلجان الحوار الوطني، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والنخبة السياسية والفكرية، والشخصيات العامة والحقوقية، والنقابات، والمراكز البحثية والجامعات، وغيرها من الجهات المختلفة.
كما استعرض المجلس، ما تلقاه من خطط العمل في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والمقترحات التفصيلية المرتبطة بها.
وقرر مجلس الأمناء، استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال حسب خطط العمل المقدمة من محاور الحوار الوطني الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك ضمن الانعقاد الدائم للمجلس الذي أعلن عنه الاجتماع قبل الأخير.