شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش أهمية الاهتمام بالطرق والمواصلات المؤدية للمحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب باجتماعها، اليوم، برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والذي اقترح ضرورة الاهتمام بمتابعة التوصيات التي صدرت من اللجنة خلال دور الانعقاد الماضى، ووضع توقيت زمنى محدد لكافة قطاعات وزارة النقل يتم خلالها الرد على أي توصية تصدر من اللجنة.

وأكد النائب محمود الضبع، على ضرورة أن تقوم اللجنة باعداد بيان إحصائي في نهاية كل دور انعقاد، يتضمن الموضوعات التي تم مناقشتها والتوصيات التي صدرت بشأنها وما تم تنفيذه منها على أرض الواقع، وما لم ينفذ وأسباب ذلك .

ومن جانبه أكد النائب الدكتور جمال السعيد على ضرورة، منح أولوية خاصة لمناقشة موضوع صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات، وتوجيه الاهتمام للطرق والمواصلات المؤدية إلى المحاور والطرق الإقليمية والرئيسية، وذلك لكى يشعر المواطن البسيط بعوائد التنمية الهائلة التي شهدها قطاع الطرق في مصر .

وأيضا دراسة كافة المشروعات التي تنفذها مديريات الطرق بكل محافظة على حدى وبحث مدى ملاءمتها للاحتياجات الفعليه لكل محافظة على أرض الواقع ومناقشة مدي امكانية ترتيب الأولويات وفقا لاحتياجاتها على أرض الواقع.

والعمل على زيادة الاعتمادات المالية لمديريات الطرق بالمحافظات حتى يتسنى لها صيانة أكبر عدد ممكن من الطرق التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.

ومن جانبه، قال النائب محمد جبريل إنه لا بد من دراسة التداعيات التى تؤدى إلى حوادث الطرق بصفة عامة وخاصة المقطورات، ومدى تأثير إحلال المقطورات بمركبات آخري على حركة التجارة، وعلى أصحاب المقطورات مع الاقتداء بتجرية إحلال وتجديد السيارات الآخري.

وشدد النائب محمد جبريل على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمشروع القومى حياة كريمة بالشكل الذى يوسع من مشروعات تطوير الطرق الداخلية.

وطالبت النائبة مي مازن عضو لجنة النقل والمواصلات، بضرورة البحث عن سبل للتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق بالمحافظات لضمان تنفيذ مشروعات طرق داخلية بجودة عالية دعم مشروعات الطرق المرتبطه بشكل مباشر أو غير مباشر بالمثلث الذهبى.