إحباط محاولة تهريب أجهزة ومستلزمات طبية وهواتف محمولة بمطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية محاولة تهريب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية و"اللاب توب" والهواتف المحمولة ومستلزماتها، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

كانت معلومات وردت إلى إدارة البحث الجنائي تفيد الاشتباه في قيام الراكب "أ.خ.أ" القادم من الرياض على رحلة طيران الخطوط السعودية بتهريب أصناف مخالفة حال وصوله من السعودية.

قرر وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، تشكيل لجنة من مأموري الكشف بالأشعة والتعريفة والأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي لترقب وصول الراكب وتفتيش أمتعته الشخصية.

وتبين من الفحص وجود عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة اللاب توب والهواتف المحمولة والهارد ديسك لم يقر عنها الراكب، تقدر عنها تعويضات جمركية مستحقة تبلغ ٤٩٦ ألف جنيه.

أمر مصطفى العربي، مدير عام الموانئ الجوية، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢.