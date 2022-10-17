قطر وإيران تبحثان تعزيز علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة - (د ب ا)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مكتبه بالديوان الأميري اليوم الاثنين ، محسن رضائي مساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاقتصادية، والوفد المرافق.

وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد رضائي ، خلال اللقاء على أهمية توسيع التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات ، وقال إن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي أوعز الى المسؤولين المعنيين في إيران بأن يبذلوا جهودهم من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثنائية مع قطر، ومن هنا لا يوجد حد لتعزيز العلاقات الثنائية،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وفي إشارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين في العام الماضي، دعا نائب الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية إلى ضرورة تفعيل المجالات العديدة والمتنوعة المتاحة لتطوير التجارة بين إيران وقطر في مختلف القطاعات، وازالة بعض العقبات الموجود على هذا الصعيد مؤكدا ان استراتيجية السياسة الخارجية الإيرانية تتمثل في زيادة التعاون مع جيرانها.

وتمنى رضائي لدولة قطر أن تستضيف مونديال 2022 بنجاح، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة للأشقاء القطريين لإقامة هذا الحدث المهم".