تحريات سوهاج تكشف غموض العثور على جثة طالب كلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في سوهاج، اليوم الاثنين، غموض العثور على جثة طالب بكلية الطب بها طلقات نارية متفرقة، داخل منزل أسرته، دائرة مركز شرطة أخميم.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إشارة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طالب مصابة بطلقات نارية متفرقة بالجسد دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لـ "أحمد. ا" طالب بالفرقة الخامسة بكلية طب سوهاج، مسجاة داخل منزل أسرته دائرة مركز شرطة أخميم، وبمناظرتها تبين إصابة المذكور بطاقات نارية متفرقة بالجسد.

توصلت التحريات إلى انتحار المذكور باستخدام سلاح ناري أطلق من خلاله الرصاص على نفسه.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

ونعت إدارة جامعة سوهاج برئاسة الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، الطالب أحمد السيد آمين عبدالمنعم بكلية الطب بالفرقة الخامسة، والذي لقي مصرعه في حادث آليم، منذ قليل، بمنزل أسرته بمركز أخميم.

وأوضح رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الطالب المذكور كان يؤدي خلال الفترة الحالية امتحاناته في الفرقة الخامسة وانتهى من تأدية امتحانات مقرر الأمراض الباطنة التحريرية، مضيفاً أنه خلال السنوات الماضية كان ضمن الطلاب المتفوقين، وحصل بالفرقة الأولى على تقدير عام جيد جدًا، والفرقة الثانية على تقدير امتياز، واجتاز الفرقة الثالثة من خلال تقديم أبحاث نظرًا لجائحة كورونا، وبالفرقة الرابعة حصد تقدير عام امتياز.

وجاء في بيان المركز الإعلامي لجامعة سوهاج أن إدارة الجامعة والكلية يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب الفقيد، وأن يتقبله الله برحمته وغفرانه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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