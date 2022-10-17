شولتس يقرر تمديد عمل المفاعلات النووية الألمانية المتبقية حتى أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين أن المستشار أولاف شولتس قرر تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية في ألمانيا حتى 15 أبريل المقبل.

هذا وأعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اعتزامه مواصلة المحادثات الرامية إلى حل الخلاف داخل الائتلاف الحاكم حول تمديد استخدام المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية.

وعلى هامش زيارة للتشيك، قال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين " بالطبع سيتعين مواصلة الحديث".

يشار إلى أن التشيك كانت تعتمد حتى الآن بالكامل تقريبا على روسيا في توريدات الغاز الطبيعي، وقد دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا الحكومة التشيكية إلى إعادة التفكير في هذا الأمر.

وتعد التشيك مقرا محتملا لمصنع عملاق جديد لإنتاج خلايا البطاريات.