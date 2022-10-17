إعلان مدينة "الخارجة" عاصمة البيئة العربية لعام ٢٠٢٢

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فوز مدينة الخارجة واختيارها عاصمة البيئة العربية لعام ٢٠٢٢ ، والذي جاء خلال اجتماع وزراء البيئة العرب بجامعة الدول العربية، في المسابقة التي شاركت بها المدينة ممثلة لجمهورية مصر العربية على مستوى الوطن العربي، بعد فوزها في التصفيات النهائية مع دولتي الجزائر وتونس.

وأعرب المحافظ، في بيان صحفي نشرته المحافظة عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، عن تقديره وامتنانه لجهود اللجنة المشرفة على إعداد الملف الخاص بمشاركة المدينة بالمسابقة برئاسة السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، وللجهود المبذولة على كافة المستويات والتي أهلت مدينة الخارجة لحصد اللقب، وتمثيلها المشرف للدولة المصرية على الصعيد العربي، داعيًا الله أن يكلل المساعي لما فيه خير أهالي المحافظة وحصد المزيد من المكتسبات والمراكز المُشرفة.​