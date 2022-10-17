سلطان عُمان والرئيس الإيراني يستعرضان سبل تعزيز التعاون الثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط - (د ب ا)

أجرى السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اتصالًا هاتفيًّا ظهر اليوم مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه تمَّ خلال الاتصال استعراض جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسُبُل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومُجمل التطوُّرات الإقليمية والدولية.

من جهته ، قال رئيسي خلال الاتصال الهاتفي "إننا نشهد أعلى مستوى من الثقة والتعاون بين البلدين في الساحة السياسية"، وأشاد بالعلاقات المتنامية بين طهران ومسقط في مختلف المجالات،بحسب وكالة مهر للأنباء الإيرانية.

وفي إشارة إلى تصميم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز علاقاتها مع سلطنة عمان وتعميقها، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله في أن تستمر عملية التفاعلات والتبادلات بين إيران وسلطنة عمان في النمو كما كانت في العام الماضي.