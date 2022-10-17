خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان رسالتين من ملك المغرب

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالتين، من ملك المغرب الملك محمد السادس تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتسلم الرسالتين وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية ناصر بوريطة. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأقام وزير خارجية مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية المغربي والوفد المرافق له.



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