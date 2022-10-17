مصر والمغرب تدعمان موقف السعودية بشأن قرار أوبك+

أكدت مصر أنها تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر مؤخرًا عن منظمة «أوبك +»، وما أثير حوله من تجاذبات.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أمس، أن مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار «أوبك +»، لكونه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

من جانبها، أكدت المغرب أنها تقف مع المملكة فيما يخص قراراتها بشأن الطاقة. وشدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة على دعم بلاده فيما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على مصالحها وأمنها.