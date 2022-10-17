15 مليار دولار قيمة الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وجنوب إفريقيا

وقعت المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بقيمة تقديرية تتجاوز 15 مليار دولار، على هامش زيارة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا إلى المملكة. وخلال الزيارة التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، بقصر السلام في جدة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية.

قطاعات الاستثمار

وصدر أمس بيان مشترك في ختام الزيارة أكد أن الجانبين اتفقا على «استكشاف قطاعات الاستثمار والفرص المتاحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة، والخدمات اللوجستية والزراعة».

وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية، حيث أكدا على تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، ونقلها إلى آفاق أرحب، وعزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما في ذلك التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز التبادل التجاري، والحرص على تذليل أي تحديات تواجه تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

الطاقة

وفي مجال الطاقة، اتفق البلدان على بحث مجالات التعاون المشترك في عدد من مجالات الطاقة، ومنها البترول والبتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، ومجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الذرية إضافة إلى تطوير المشروعات من هذه المصادر، كذلك تعزيز التعاون في مجال الهيدروجين، والابتكار والتقنيات النظيفة، لإدارة انبعاثات الموارد الهيدروكربونية، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات.

التغير المناخي والزراعة

وفي مجال التغير المناخي، شدد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

«UNFCCC» واتفاقية باريس التابعة لها، مع إعطاء أولوية متساوية لجميع القضايا الأساسية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، بما في ذلك التكيف والتخفيف ووسائل التنفيذ.

وفي الجانب الزراعي والبيئي، رحب الجانبان بالتوسع في دخول القطاع الخاص بالبلدين، بشراكات استثمارية في مختلف المجالات، ومنها الزراعية والصناعات الغذائية، واستمرار التعاون بين البلدين في مجالات البيئة، والزراعة، والأمن الغذائي.