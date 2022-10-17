الرئيس العراقي الجديد يتسلم منصبه

تـَسلم الرئيس العراقي الجديد عبداللطيف رشيد، اليوم الاثنين، مهامه خلال مراسم تـنصيبه في القصر الجمهوري بالعاصمةِ بغداد. وفي كلمة له، قال رشيد إن المرحلة السابقة كانت صعبة للجميع، مؤكدًا "قرب إعلان برنامجه لإدارة المرحلة المقبلة". وأضاف: "أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي"، متأملا "تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة لتلبي مطالب المواطنين".



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