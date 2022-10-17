شكرا لقرائتكم خبر عن نجم نادي مانشستر سيتي يهاجم حكم مباراة ليفربول بعد مباراة الأمس! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب النجم الهولندي ناثان آكي،مدافع نادي مانشستر سيتي، عن غضبه الشديد من تعامل حكم مباراة السيتي وليفربول مع المباراة، حيث أشار إلى أن الحكم كان قاسيًا للغاية، فى قرار إلغاء هدف فودين، بعدما أشار إلى وجود خطأ فى الكرة المشتركة منذ بداية الهجمة بين هالاند وفابينو.

وأوضح أن الدفع كان متبادل بين اللاعبين، وأنه متعجب من قرار حكم المباراة، والذي عاد إلى تقنية فيديو وأخذ بوقوع فابينو أرضًا فى الإلتحام بين الثنائي، مشيرًا إلى أن حكم المباراة كان قريبًا للغاية من اللعبة فى بدايتها وأمر بإستمرار ليتفاجئ الجميع بقراره الغريب بإلغاء الهدف.



رد فعل جوارديولا الغاضب بعد الهدف!

وظهر على وجه المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشيستر سيتي، الغضب الشديد بعد إلغاء هدف الفريق، حيث توجه لحكم المباراة بالإعتراض قبل التوجه إلى مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، لينفعل المدرب بشكل كبير بعد عودة الحكم إلى أرضية الميدان، وإعلان إلغاء الهدف لوجود مخالفة مسبقة على هالاند.



ليفربول يهدي أرسنال تعزيز الصدارة

وفى سياق متصل تعد هذه الهزيمة هى الأولي، لفريق مانشستر سيتي، هذا الموسم، فى حين تمكن أرسنال فى الفوز على ليدز بهدف نظيف، ليعزز من صدارته فى الدوري الإنجليزي، ويزيد فارق النقاط بين الفريقين إلى 4 نقاط كاملة بعد مرور 10 جوالات من المسابقة.