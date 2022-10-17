شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": مكافحة التغيرات المناخية على رأس أولويات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تبني اللجنة حوار مجتمعي حول ملف حماية المحميات الطبيعية باقتراح من وكيلة اللجنة النائبة رشا رمضان.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث بقطاع البيئة.

وعرض عوض الله، الخطة المقترحة لقطاع البيئة، وقال إن مصر أدركت خلال السنوات الماضية في ضوء التداعيات البيئة وانعكاساتها على الغذاء والطاقة والمياه، الحاجة الملحة للتعامل مع تغير المناخ بمنهج احتوائي شامل مركزه الإنسان لإنتاج حلول تجمع بين الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والأمن المائي وبين تغير المناخ .

وأكد عوض الله على أهمية دعم التحول الأخضر في ظل إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وتتضمن قائمة من المشروعات ذات الأولوية في كافة المجالات لتنفيذها في 2030

واستعرض النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة خطة عمل اللجنة ومن بينها قضية التغيرات المناخية وجهود الدولة لمواجهة أثارها والاستعدادات التي تجري لعقد قمة المناخ cop27 وجهود الدولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وإعادة تدوير القمامة والمخلفات الصلبة.

وناقش أعضاء اللجنة قضية تدوير المخلفات الصلبة وتلوث الهواء ومتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الضوضاء والبرنامج المصري لحماية الأذون.

وقال عوض الله إن من ضمن الموضوعات على الأجندة جهود الدولة لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وكذلك الادارة البيئية في الصناعة والطاقة.

وأشار عوض الله، إلى أن اللجنة تتبني ملف حماية منظومة المحميات الطبيعية ضمن أولويات خطة عمل اللجنة .

وأكد حسام عوض الله، أن هناك تصنيف أن ثلث مساحة مصر محميات طبيعية، مؤيدا مقترح وكيلة اللجنة بعقد حوار مجتمعي تشارك فيه كافة الأطراف.

واقترحت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، تبنى اللجنة حوار مجتمعي حول ملف وقضية المحميات الطبيعية والتي تعد كنز كبير يشارك فيها كل الأطراف المعنية، وتتبنى ملف المحميات الطبيعية وسبل حمايتها المحميات، مشيرة إلى أن هناك سياحة المحميات تمثل أهمية كبرى.

وأشار النائب عمرو القطامي عضو اللجنة أهمية قضية متابعة تدوير المخلفات والقمامة وتنفيذ توصيات اللجنة .

ووافقت اللجنة بالإجماع في نهاية الاجتماع على خطة عمل اللجنة لقطاعات الكهرباء والبترول والبيئة المعنية بها اللجنة.