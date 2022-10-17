شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التأمينات والمعاشات للمواطن: أقضى مصلحتك مع الهئية من خلال الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء جمال عوض رئيس الهئية القومية للتأمينات والمعاشات الاجتماعية عن التحول الرقمي الذي تتبناه الهيئة، موجها رسالة إلي للمواطنين، قائلا: "من شهر 7 عام 2023 سيتم اعتماد التحول الرقمي وممكن تقضي مصلحتك مع الهئية من خلال الموبايل أو الكمبيوتر، وبلاش تيجي مقرات الهيئة لأنه سيكون أفضل لك".

وقال "عوض" خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي عن قضية الوعي التأميني: نبني نظام المعلومات والتحول الرقمي للهيئة وخطة لتطوير مقرات الهيئة، وقد تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وتابع:" سيكون لدينا منصة إلكترونية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وتكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وأي دفع سيكون إلكتروني كما سيكون هناك دورات عمل متكاملة، وتحديد العنصر البشري، وسيكون التعامل كله إلكتروني".

وأشار إلي أن الهيئة قامت بالتعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ منظومة التحول الرقمي للتأمينات الاجتماعية، مؤكدا أن التحول الرقمى سيسبب نقلة نوعية لمنظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يعتمد على ربط قواعد البيانات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع باقي الجهات ذات الارتباط بعمل الهيئة مثل مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور، وغيرها من أجهزة الدولة ذات الارتباط بعمل الهيئة.

ولفت إلى أن ذلك سيصنع طفرة كبيرة في أداء الهيئة بعد فترة تنفيذ التحول الرقمي، متابعا: نضع المواطن نصب أعيننا وكيف أن هذه الخطوات ستسهم في راحته ووصول الخدمة إليه دون معاناة.