شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: طفرة فى أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن إجمالي عدد الطلاب الذين رشحوا للالتحاق بالجامعات هذا العام وصل إلى أن 580 ألف طالب منهم 214 ألف طالب من القسم الأدبي، أما القسم العلمى بشعبتيه 365 ألف طالب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.

أضاف عاشور أن القطاع الصحى والذي يشمل كليات الطب والأسنان والصيدلة تم تنسيق 60 ألف طالب من إجمالي الطلاب، أما قطاع العلوم والتكنولوجيا حوالي 9%؜ من الطلاب والهندسة والحاسبات حوالي 14% من الطلاب أما القطاع الأكبر تم تنسيقه في الكليات النظرية بنسبة 67% من إجمالي الطلاب وهذا بالرغم أن سوق العمل يحتاج لخريج الطالب العملي بشكل أكبر.

أضاف عاشور أن هناك طفرة في عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية برغم تواجد 12 جامعة أهلية جديدة، لافتا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية خفضت من أعداد الطلبة التى تسافر لاستكمال دراستها بالخارج.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن القطاع الصحى في الجامعات الأهلية وصل الاقبال عليه بنسبة 54%؜ من الطلاب هذا العام، موضحا ـن هناك عدد كبير من الطلاب فضل الدراسة داخل مصر هذا العام عن السفر خارج البلاد.

وتابع: شهد هذا العام عدالة غير مسبوقة في توزيع الطلاب علي الجامعات كذلك زاد عدد الطلبة الوافدين من الدول العربية والأفريقية إلى الجامعات المصرية.