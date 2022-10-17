شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين: نصف المجتمع غير مؤمن عليه.. والمعاش ليس ميراثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن نصف المجتمع المصري غير مؤمن عليه وهناك خطة من الدولة لزيادة عدد المؤمن عليهم، مشيرا إلي كل من يؤمن عليه له خدمات لدي الهيئة. وأضاف "عوض" خلال جلسة استماع التي تنظمها لجنة التضامن بمجلس النواب عن قضية "الوعي التأميني": لدينا " 13.8 مليون موطن مؤمن عليه و10.7 مليون صاحب معاش مستحق، وقد تم أنفاق 294 مليار جنيه مصروفات سنوية 2021/2022 و150 مليار". وتابع :المعاش ليس ميراثا كما ادعي البعض محذرا من إثارة الرأي العام بشأن قضية التأمين دون وعي أو علم". وأضاف:" مصر من أول دول العالم التي أسست لتشريعات المعاشات واول قانون صدر عام 1854 وكان يسمي باللائحة السعيدية". وسرد مزايا التامينات الاجتماعية والمعاشات أبرزها التوافق مع الدستور وتحقيق الاستدامة المالية وفض الاشتباكات المالية واعتبار أموال التأمنينات أموالا خاصة.

وجه اللواء جمال عوض رئيس هئية القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب علي اهتمامها بقضية الوعي، مشددا علي أهمية الوعي بجميع أنواعه.

وأضاف خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تنظمها لجنة التضامن عن الوعي، علينا أن نعرف الأسباب التي تؤدي إلي تدني مستويات المعاشات، مشيرا إلي أن الدولة وضعت حلولا لهذه المشكلة في المستقبل

وأشار إلي أن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوي المعاشات منها متعلق بالمواطنين الذين لم يهتموا فضلا عن أن هناك مشكلة مرتبطة كانت قائمة بالقائمين علي عملية التأمينات.

وأوضح أن الدولة المصرية حسنت من الرواتب لكن فى المقابل تم تحديد الاشتراكات الخاصة بالتأمينات، وكان هناك ثابت لاشتراك التأمين لمدة 16 سنة كاملة منذ عام 1992.

وأشار إلي أن إعطاء المعاشات يكون علي معايير منها حجم الاشتراكات ومدة الاشتراك، مضيفا: قانون 148 وضع حلولا لمأساة تدني المعاشات، عدم التأمين على أي أحد بألف وحد أقصي 7 آلاف جنيه، كما أن القانون وضع آلية لزيادة هذه الحدود من كل عام.