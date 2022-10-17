شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: الحوار الوطنى من أنجح المبادرات التى طرحها الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، إن الجولات التى يعقدها الحوار الوطنى فى المحافظات جيدة للغاية، وتوسع دائرة المشاركة، وتمنح المواطنين حق صياغة مستقبل البلاد بما يضمن تنفيذ نتائج الحوار على نحو أفضل.

وقال "الجندى" إن هناك عدد كبير من أعضاء حزب الوفد والأحزاب الأخرى سيحضرون مؤتمر الحوار الوطنى بالمحافظة يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه اللجنة العامة لحزب الوفد تجهز ورقة عمل لطرحها خلال المؤتمر، كما دعا جميع ممثلى الأحزاب بالمحافظة للمشاركة بفاعلية خلال مؤتمر الحوار الوطنى.

أضاف رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية، أن الحوار الوطنى ساعد فى عمل حراك كبير داخل المجتمع، وهناك تفاعل كبير من المواطنين لصياغة خريطة طريق الجمهورية الجديدة، واصفا الحوار الوطنى بأنه واحدة من أنجح المبادرات التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أعلن عن عقد مؤتمر جماهيرى للحوار الوطنى يوم الأربعاء المقبل بمحافظة الغربية.