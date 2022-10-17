17 أكتوبر , 2022 حريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ (أ ف ب). أعلن مسؤول محلي أن حريقاً هائلاً شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل. وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة «تيليغرام» «دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية». وأضاف: «أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير».

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