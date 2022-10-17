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حريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ

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«المجلة» 0 تبليغ

17 أكتوبر , 2022

حريق هائل في منشأة للطاقة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ (أ ف ب).

أعلن مسؤول محلي أن حريقاً هائلاً شب في منشأة للطاقة في منطقة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا بعد إصابتها بصاروخ خلال الليل.

وقال فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة على تطبيق المراسلة «تيليغرام» «دمرت قوات دفاعنا الجوي ثلاثة صواريخ معادية».

وأضاف: «أصاب صاروخ واحد منشأة بنية تحتية للطاقة. هناك حريق كبير».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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