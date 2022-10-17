شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى: البرلمان قوى ومشرف بمعارضته وأغلبيته والجميع وطنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح الغد الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" البرلمان الحالى قوى وصاحب موقف مشرف بمعارضته وأغلبيته، وهذا ما قصدته من حديثى بأن تأخذ المعارضة وقتها فى النقد البناء لأنهم وطنيون مثل باقى زملائهم فى الوطنية".

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، كان قد وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.